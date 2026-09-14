Neuer Heilmasseur eröffnet Praxis in Judenburg

In den Räumlichkeiten von Dr. Uran in Murdorf eröffnet am 1. Oktober Patrick Suklitsch-Wilplinger seine Praxis für Heilmassage und Schmerztherapie.

Patrick Suklitsch-Wilplinger, gebürtiger Kärntner, fand seine berufliche Heimat in der Steiermark

Mit 1. Oktober gibt es in Judenburg eine neue Adresse für medizinische Heilmassage und Schmerztherapie. Patrick Suklitsch-Wilplinger eröffnet seine Praxis in den Räumlichkeiten von Dr. Uran in der Südtirolerstraße. Dort steht ihm ein Therapieraum für seine Behandlungen zur Verfügung.

Suklitsch-Wilplinger stammt aus Kärnten und hat in der Steiermark seine berufliche Heimat gefunden.

Im Mittelpunkt steht eine individuell auf die jeweiligen Beschwerden abgestimmte Therapie. Zum Angebot gehören medizinische Heilmassagen zur Behandlung von Schmerzen sowie zur Unterstützung der Regeneration. Ergänzend bietet Suklitsch-Wilplinger Triggerpunkt-Therapie, Basismobilisation, Elektrotherapie und Kinesio-Taping an.

Durch die Praxis in den Räumlichkeiten von Dr. Uran entsteht zudem eine Verbindung zu einem bestehenden medizinischen Umfeld.

Die Praxis befindet sich in der Südtirolerstraße 3, 8750 Judenburg. Termine können unter 0664-99195128 oder per E-Mail an office@psw-heilmasseur.at vereinbart werden.