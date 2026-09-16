Hervorragender Sommer für die Schwimmbäder im Bezirk Weiz

Weg mit der kurzen Hose und her mit Pullover und Jacke: Die Badesaison ist vorbei. Freibad-Betreiber im Bezirk Weiz ziehen Bilanz und sprechen aufgrund der Hitze von einer großen Besucherzahl.

Ungewöhnlich für das Freibad Strallegg: Geöffnet war bis in den September hinein

Radikal ging der Sommer heuer zu Ende: Waren Anfang vergangener Woche noch kurze Hosen und Sandalen angesagt, braucht man mittlerweile Pullover und Jacke. Somit fand auch die Badesaison dieser Tage ihr Ende.

Das Gleisdorfer Wellenbad hatte trotz herbstlichem Wetter am vergangenen Sonntag zum letzten Mal geöffnet. Die detaillierte Auswertung für die gesamte Saison liegt Leiter Mario Joham noch nicht vor. „Dennoch können wir von 30 Prozent mehr Badegästen sprechen", sagt er.

Am absoluten Spitzentag verzeichnete das Wellenbad über den Tag hinweg 2800 Besucherinnen und Besucher. „Das war ein Drama", berichtet Joham. Das Problem waren vor allem die Parkplätze. Die gesamte Stadt sei zugeparkt gewesen.

1 / 3 Gemeinderat Jakob Schaller, Stadträtin Philippine Hierzer, Bürgermeister Christoph Stark und Vize-Bürgermeisterin Katharina Schellnegger am Fun-Court im Wellenbad, wo bald der Kunsteislaufplatz aufgebaut werden soll. © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Geschuldet sei der enorme Zulauf natürlich der Hitze, aber auch dem neuen Gastrokonzept. „Das hat bestimmt dazu beigetragen", meint Joham. Marco Sacco, Geschäftsführer der Pizzeria „DejaVu“ in Weiz, wurde der neue Pächter des Baderestaurants. Das „Sacco am Wasser“ erfreue sich großer Beliebheit und hat ganzjährig sowie unabhängig vom Freibad geöffnet.

Das spielt dem neuen Projekt am Gelände des Wellenbades natürlich in die Karten: Der Kunsteislaufplatz wandert ja vom Forum-Kloster-Parkplatz ins Freibad-Areal. „Während die Kinder draußen eislaufen, können die Eltern eine Pizza essen oder in die Sauna gehen“, meint Joham. Ende November soll der Platz in Betrieb gehen. Am Montag haben bereits die Bauarbeiten gestartet.

Sage und Schreibe 61.650 Badebesucher zählte das Weizer Schwimmbad von Saisonstart im Mai bis 13. September. Selbst in der letzten Ferienwoche – hier ist der Eintritt gratis – kamen mehr als 800 Besucherinnen und Besucher ins Freibad. Zum Vergleich: „Um die 53.000 Besucher hatten wir im Vorjahr. Es war eine hervorragende Saison", berichtet Gerald Egger, Chef des Weizer Schwimmbads.

© KLZ / Nicole Stranzl Gerald Egger ist der Leiter des Wirtschaftshofes in Weiz und unter anderem zuständig für das Schwimmbad der Stadt

Besonders erfreulich: Die neue Rutsche kommt gut an. Das weiß Egger, weil er die Anzahl der aufgezeichneten Rutschvorgänge kennt. „Der Hersteller zählt im Hintergrund mit. Es waren 111.800.“

Klein und familiär

„Hervorragend“ lief es auch in kleineren Freibädern, wie etwa in Gersdorf an der Feistritz. „Es war eine sensationelle Saison. Wir haben erst vor einer Woche zugesperrt“, berichtet Bürgermeister Erich Prem. Im Vergleich zum Vorjahr besuchten das Schwimmbad 30 Prozent mehr Gäste. Auch Saisonkarten waren heuer sehr beliebt – um 20 Prozent mehr als im Jahr 2025 wurden verkauft, berichtet Prem.

© Robert Schafferhofer Für das kleine Schwimmbad in Strallegg war die vergangene Saison ein „Rekordsommer“

Nicht nur der „Jahrhundertsommer“ habe die Leute ins Schwimmbad getrieben. „Wir werden immer mehr als Wohnsitzgemeinde wahrgenommen. Es kommen aber auch viele Leute aus den Nachbargemeinden. Unser Bad ist klein, familiär und überschaubar. Es hat einen gewissen Charme", findet Prem.

Von einem „Rekordsommer“ für das Freibad in Stralleg spricht Robert Schafferhofer. Normalerweise ist mit der Badesaison in der nördlich gelegenen Gemeinde Ende August Schluss. „Heuer hatten wir bis in den September geöffnet. Natürlich waren weniger Besucher, aber es waren Leute da", sagt Schafferhofer, der für die Joglland Sport- und Freizeitarena zuständig ist. Auch ins Freibad in Strallegg zieht es vor allem Familien mit kleinen Kindern, berichtet Schafferhofer.