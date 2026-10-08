Vor 100 Jahren verunglückte Leopoldine Fuhrich in der Lurgrotte bei Semriach. Sie war eine der ersten Höhlenforscherinnen Österreichs.

Es geschah am Pfingstsonntag im Jahr 1926. Um zwei Uhr früh kletterte Leopoldine Fuhrich über eine Drahtleiter im „Geisterschacht“ der Lurgrotte bei Semriach nach oben. Gemeinsam mit ihrer Freundin Anna Santner und dem Grazer Höhlenforscher Hermann Bock ist sie am Rückweg einer gemeinsamen Erkundungstour. Rund achtzig Meter misst der Schacht durch den die drei den Ausstieg erreichen wollen. Leopoldine will als Erste ans Ziel. Oben angekommen, wird sie ein lautes „Hurra!“ rufen, versichert sie den beiden Nachkommenden. Plötzlich zerreißt ein gellender Schrei die dunkle Stille. Leopoldine stürzt rund zwanzig Meter in die Tiefe. Höhlenführer Hermann Bock holt Hilfe so schnell er kann. Die Retter versuchen, die Verunglückte zu bergen. Doch Leopoldine Fuhrich stirbt, noch bevor sie das Tageslicht erblickt, an ihren schweren Verletzungen.

So endete das Leben der ersten österreichischen Höhlenforscherin in der größten Tropfsteinhöhle Österreichs, der Lurgrotte bei Semriach. Der Schock saß tief und die Trauer war groß. Erwin Angermayer, damaliger Obmann des Vereins für Höhlenkunde in Salzburg, verfasste einen Nachruf. „Was Poldi Fuhrich in der Höhlenforschung geleistet hat, wird stets mit goldenen Lettern in deren Geschichte eingegraben sein“, schrieb er. Tatsächlich sind weder ihr Leben noch ihr Tod heute allgemein bekannt. Das tragische Ereignis jährte sich im heurigen Mai bereits zum hundertsten Mal. Doch wer war diese wagemutige Pionierin, die erst 27 Jahre alt war, als sie starb, aber schon die Höhlenwelt Brasiliens erforscht hatte?

© Alfred Asal, Quelle: Archiv Landesverein für Höhlenkunde Salzburg Porträt von Poldi Fuhrich aus dem Jahr 1922

Wer war diese wagemutige Pionierin?

Leopoldine „Poldi“ Fuhrich wurde am 30. Juli 1898 in Salzburg geboren. Nach der Matura studierte sie in Innsbruck und Wien Zoologie, Botanik, Mineralogie, Petrographie und Pädagogik. Später unterrichtete sie Naturgeschichte und Turnen am Realgymnasium Wien-Hietzing. Sie war überaus sportlich, eine begeisterte Skifahrerin und Bergsteigerin. 1919 wurde sie Mitglied der Gesellschaft für Höhlenforschung in Wien. Sie war eine der ersten Frauen, die an Ersterkundungen von Höhlensystemen teilnahmen. 1920 wurde sie Mitglied im Salzburger Landesverein für Höhlenkunde. Viele ihrer Forschungen in Österreich unternahm sie mit ihren Freunden Friedrich und Robert Oedl.

Fuhrich erlangte bald einen internationalen Ruf und erhielt zahlreiche Einladungen. So kam sie etwa nach Italien, Slowenien, nach Süddeutschland, in den Mährischen Karst, nach Südfrankreich, Dalmatien oder Irland. 1923 reiste sie mit dem Kanadier Eliot Barton nach Brasilien. „Sie gilt unbestritten als die erste Höhlenforscherin von internationalem Ruf. Körperlich aufs beste gerüstet, war sie diesen physischen und geistigen Anforderungen spielend gewachsen und übertraf so oft die Besten unserer Mannschaft, was auch immer neidlos und voll Bewunderung anerkannt wurde“, heißt es im Nachruf über sie. In Salzburg machte sie sich um die Eisriesenwelt verdient. So nahm sie an fast jeder Expedition teil und erkundete die Eishöhlenwelt mehrmals auch alleine. Bei Experten und Touristen war sie als Begleiterin beliebt und gefragt. Mit Vorträgen im In- und Ausland weckte sie großes Interesse an den unterirdischen Naturschätzen Österreichs und der Höhlenforschung im Allgemeinen.

© Foto: Alfred Asal, Quelle: Archiv Landesverein für Höhlenkunde Salzburg Poldi Fuhrich in der Eisriesenwelt

Alles begann mit einem Drama

Die systematische Erforschung der Lurgrotte hatte bereits im Jahr 1894 mit einem Drama begonnen. Unter der Leitung des Südtirolers Max Brunello drang eine siebenköpfige Forschergruppe erstmals weit ins Innere vor. Doch man hatte die Gefahr unterschätzt. Starker Regen setzte ein. Die Gruppe wurde vom Hochwasser eingeschlossen. Neun Tage dauerte es, bis sie befreit werden konnten. Hundertschaften an Rettungskräften kamen zum Einsatz. Sogar ein Taucher aus Triest wurde geholt. Wie durch ein Wunder überlebten alle. Das internationale Medienecho war enorm und machte die Lurgrotte bei Semriach weltbekannt. Erst 1935 gelang die Durchquerung des Höhlensystems bis nach Peggau, wo sich ein zweiter Eingang befindet. In Semriach hat bis heute die Grundbesitzerfamilie Schinnerl den Lurgrottenbetrieb samt Gaststätte und Führungen inne. Beim einstündigen Rundgang begegnet man flatternden Fledermäusen, dem Skelett des Höhlenbären, der versteinerten Schöcklhexe und dem größten freihängenden Tropfstein der Welt. Eine Gedenktafel und der Poldi-Fuhrich-Dom im Inneren der Lurgrotte ehren die Pionierin der Höhlenforschung bis heute in aller Stille.