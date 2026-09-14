40. Weißkirchner Marktfest: Jubiläum einer Institution

Auch nach 40 Jahren hat das Weißkirchner Marktfest nichts von seiner Anziehungskraft verloren und bleibt ein Fixpunkt im Sommerkalender der Gemeinde.

Auch für diese Damen gehört das Marktfest in Weißkirchen einfach dazu

Seit 40 Jahren ist das Marktfest ein fixer Bestandteil des Weißkirchner Veranstaltungskalenders. Auch zum Jubiläum strömten am letzten Feriensonntag im September zahlreiche Besucher ins Ortszentrum der Gemeinde. Bei sommerlichem „Marktfest-Wetter“ wurde gemeinsam gefeiert, musiziert und bis in die späten Abendstunden zusammengesessen.

Den musikalischen Auftakt machte der Musikverein Weißkirchen unter Kapellmeisterin Kerstin Grangl mit einem Frühschoppenkonzert. Danach sorgten der Männergesangsverein Weißkirchen unter Chorleiter Herbert Bojer und der Weißkirchner Feinklang unter Claudia Tafeit für weitere musikalische Beiträge.

Bürgermeister Markus Tafeit und Vizebürgermeister Mario Leitner begrüßten die Gäste und führten durch das Schätzspiel und die Verlosung zahlreicher Sachpreise.

An die Anfänge des Marktfestes erinnerte Altbürgermeister Ewald Peer. Weißkirchen sei damals eine der ersten Gemeinden gewesen, die ein solches Fest für die eigene Bevölkerung und Gäste veranstaltet habe. Der Erfolg habe dazu geführt, dass das Konzept später auch in anderen Gemeinden aufgegriffen wurde.

Zum besonderen Charakter des Marktfestes gehört seit jeher die gemütliche Atmosphäre vor Ort: Statt lauter Musik aus großen Lautsprechern standen Unterhaltung miteinander und gemeinsames Feiern im Mittelpunkt. Das Weißkirchner Trio und Die Aichfelder sorgten für die passende musikalische Begleitung.

Auch für die Jugend und Junggebliebenen war einiges geboten. Die Feuerwehr Weißkirchen übernahm mit ihrer Lindenbar einen beliebten Treffpunkt. Für das leibliche Wohl sorgten die örtliche Gastronomie und mehrere Vereine.