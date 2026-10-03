Viele Mädchen träumen vom Ritter auf dem weißen Pferd. Für Daniela Neubauer kam ihr Traumprinz Marco Baumgartner auf der blitzblauen Vespa angeknattert und eroberte ihr Herz.

Ob man die wahre Liebe im Internet finden kann, darüber wurde schon viel diskutiert. Bei Daniela Neubauer aus Mühldorf bei Feldbach und dem aus Neusetz bei Straden stammenden Marco Baumgartner hat es jedenfalls geklappt. Sie fanden jeweils ihr „perfect match“ auf Tinder und sind seither unzertrennlich.

Liebe, Herz und Haus

Für die beiden Südoststeirer war schnell klar, dass sie in Zukunft nur noch gemeinsam durchs Leben gehen wollen und so kauften sie ein schmuckes Häuschen in Bad Gleichenberg. Mit viel Eigenleistung, Fleiß und dem Engagement eines großen Freundeskreises sowie der tatkräftigen Mithilfe von Neubauers Söhnen Ludwig und Lorenz konnte es in unfassbar kurzer Zeit renoviert werden, denn Baumgartner hatte einen Plan.

Noch während der Umbauarbeiten überraschte der gelernte Dachdecker und Spengler seine Daniela, die in einem regionalen Weingut tätig ist, mit einer selbst gefertigten Rose, einem Kniefall und der Frage aller Fragen. Die konnte sie dann auch aus vollem Herzen mit „Ja!“ beantworten.

© Bianca Rindler Die stolze Mama Daniela mit ihren Söhnen Ludwig und Lorenz und dem glücklichen Bräutigam Marco

Eine Prüfung auf zwei Rädern

Ein Hochzeitsdatum war schnell gefunden, der 8. August sollte es sein. Aber zuvor wollten die beiden begeisterten Vespa-Fahrer noch ein Abenteuer mit ihren Freunden wagen. Gemeinsam mit zehn Gleichgesinnten ging es auf ihren italienischen Kult-Rollern (Baujahr 1961 und 1978) für neun Tage auf eine Reise nach Sardinien. Die rund 3000 Kilometer waren sowohl für die Fahrer als auch für die Roller eine Herausforderung, die aber mit unbeschreiblich schönen Eindrücken und Erfahrungen belohnt wurde.

Nachdem alle wieder heil aus Italien zurückgekommen waren, wurde die Hochzeitsplanung in Angriff genommen. Immerhin sollte die Feier im Garten des gemeinsamen Hauses stattfinden. Hier halfen wieder zahlreiche Freunde mit, um eine festliche Tafel mit großzügiger Tanzfläche zu schaffen.

© Bianca Rindler Die sommerliche Tafel im Garten

Schöne Fahrzeuge sind stete Begleiter

Die standesamtliche Trauung fand in Bad Gleichenberg statt, zu der der Bräutigam in einem originalen Trabant und die Braut in einem weißen Golf I-Cabriolet chauffiert wurden. Nach der feierlichen Zeremonie fuhren die Gäste im Konvoi durch den Kurort, angeführt vom Brautpaar auf ihren zwei nostalgischen Italo-Rollern.

Wenn die zwei Frischvermählten nicht gerade auf ihren blauen Flitzern durch die Südoststeiermark düsen, verbringen sie gerne ihre Zeit beim Golfen oder mit ihren drei Katzen. Eine außergewöhnliche Hochzeitsreise ist auch schon geplant und soll nächstes Jahr nach Island führen.