Seit fünf Jahren wird am Mölltaler Markttag geschlemmt

Der Verein „Mölltaler Markttag“ setzt sich aus 20 heimischen Produzenten zusammen. Am 19. September wird zum 5-Jahr-Jubiläumsfest nach Obervellach geladen.

Für viele Oberkärntner und Oberkärntnerinnen steht jeden Samstag ein Besuch des „Mölltaler Markttages“ an. Süße Versuchungen wie Torten oder Reindling, Herzhaftes wie Schinken, Speck oder Käse sowie Obst und Gemüse – der gesamte Wocheneinkauf steht unter dem Motto „regionaler Genuss“. Weiters bieten heimische Künstler und Handwerker ihre selbstgemachten Unikate an. Diese eignen sich beispielsweise als Dekorationen für das eigene Zuhause oder kleine Mitbringsel.

Was vor fünf Jahren dank der finanziellen Unterstützung von Gemeinde und Tourismusverband sowie der Hilfe von sieben Produzenten wiederbelebt wurde, hat sich zu einem beliebten sozialen Treffpunkt entwickelt. 20 Teilnehmende werden im Verein „Mölltaler Markttag“ organisiert. Egal ob Großkirchheim, Lurnfeld, Sagritz oder Spittal: Inzwischen sind jeden Markttag im Schnitt zwischen 13 und 15 Standler am Hauptplatz in Obervellach mit ihren Produkten vertreten.

Eine große „Marktfamilie“

Längst steht nicht nur der Einkauf selbst im Mittelpunkt. Die Händler unterstützen sich gegenseitig, freiwillige Helfer wickeln den Aufbau ab und Besucher unterbrechen das Einkaufsvergnügen, um Neuigkeiten und Rezepte auszutauschen. Aktuell stimmen sich sowohl die Händler als auch die Kunden auf den bevorstehenden Herbst ein, wie Organisatorin Angelika Staats verrät: „Der Sommer geht langsam aber sicher zu Ende. Das erste Herbstgemüse steht hoch im Kurs.“ Kürbis, Rote Bete, Karotten, Kartoffeln oder Zwiebeln – die Nachfrage ist groß.

Wie sehr die Einheimischen „ihren“ Markt schätzen, wurde im Jahr 2023 „offiziell“ bestätigt. Im Rahmen der Platzwahl der Kleinen Zeitung wurde der „Mölltaler Markttag“ zum schönsten Markt in Kärnten und Osttirol gekürt. Das Angebot konnte sich gegen jenes von 44 Nominierten durchsetzen. Unzählige Mölltaler haben die Standler mit ihren Stimmen unterstützt – viele stellten sich sogar stündlich einen Wecker, um online ihre Stimme abgeben zu können.

© Martina Pirker Arnold Angermann, Angelika Staats und Andrea Angermann

Es wird gemeinsam gefeiert

Die Bemühungen brachten der engagierten Gruppe den Landessieg ein. „Die Freude über den Gewinn war riesengroß, die Stimmung war großartig. Zu diesem Zeitpunkt war der Markttag in der Region noch nicht so bekannt. Das Fest, die Berichte und der Sieg haben Aufmerksamkeit generiert und uns sozusagen auf die Sprünge geholfen. Die Wahl hat wesentlich zum Bekanntwerden unseres Marktes beigetragen“, erinnert sich Staats.

Demnächst gibt es einen weiteren Grund, um zu feiern: Am 19. September wird von 9 bis 15 Uhr zur 5-Jahre-Jubiläumsfeier geladen. Neben regionalen Köstlichkeiten und heimischem Kunsthandwerk warten unter anderem eine Tombola und ein Kürbis-Schätzspiel auf die Besucher. Die kleinsten Besucher können sich auf ein vielseitiges Kinderprogramm samt Streichelzoo freuen.