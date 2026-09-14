Hochwasserschutz: Erster Bauabschnitt in Eberndorf fertig

Das Projekt am Gösselsdorfer Seebach soll zukünftig die Ortsteile Gösselsdorf und Eberndorf vor einem 100-jährlichen Hochwasser schützen.

Nicht nur das Hochwasserereignis im Jahr 2012, von dem der Siedlungsraum am Gösselsdorfer Seebach von Überflutungen betroffen war, sondern auch der 2016 fertiggestellte Gefahrenzonenplan hätten den Handlungsbedarf für Hochwasserschutzmaßnahmen in der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas deutlich gemacht, heißt es aus dem Büro von Landesrätin und Wasserreferentin Marika Lagger-Pöllinger.

Der Baubeginn wurde mit November 2022 festgelegt. Die Kosten betrugen 3,9 Millionen Euro – finanziert vom Bund, Land Kärnten und der Gemeinde Eberndorf. Mehr als 40 Wohn- und Betriebsstätten seien nun bis zu einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt. 2700 Quadratmeter Ausgleichsfläche, Gewässeraufweitungen und eine Fischaufstiegshilfe sollen zudem den ökologischen Zustand und die Durchgängigkeit des Gösselsdorfer Seebachs verbessern.

© Markus Traussnig Kärntner Wasserreferentin Marika Lagger-Pöllinger

„Hinter den mehr als 40 geschützten Wohn- und Betriebsstätten stehen Menschen, Familien, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Existenzen. Mit den Maßnahmen am Gösselsdorfer Seebach schaffen wir mehr Sicherheit für die Orte Gösselsdorf und Eberndorf. Gleichzeitig verbessern wir durch Aufweitungen, eine ökologische Ausgleichsfläche und die wiederhergestellte Fischdurchgängigkeit den Lebensraum am Gewässer. Genau das zeichnet modernen Hochwasserschutz aus. Er schützt die Menschen und gibt der Natur zugleich mehr Raum“, betont Wasserreferentin und Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger.

© APA / Helmut Fohringer Umweltminister Norbert Totschnig

„Mit den Maßnahmen am Gösselsdorfer Seebach sorgen wir für mehr Sicherheit und stärken gleichzeitig den ökologischen Zustand des Gewässers. Das BMLUK unterstützt dieses wichtige Projekt mit rund 1,6 Millionen Euro. Damit investieren wir gemeinsam mit dem Land Kärnten und der Gemeinde Eberndorf in mehr Sicherheit für die Menschen und eine widerstandsfähige Gewässerlandschaft“, betont Umweltminister Norbert Totschnig.

© KK/Privat Wolfgang Stefitz

Und Wolfgang Stefitz, Bürgermeister der Marktgemeinde Eberndorf, erörtert: „Mit der erfolgreichen Umsetzung des ersten Bauabschnitts am Gösselsdorfer Seebach setzen wir ein starkes Zeichen für die Sicherheit in unserer Marktgemeinde. Was lange geplant und intensiv verhandelt wurde, bietet den Menschen in Gösselsdorf und Eberndorf nun einen spürbaren und dringend notwendigen Schutz vor künftigen Hochwasserereignissen.“