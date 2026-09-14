Autobahn zwischen Tarvis und Udine zeitweise gesperrt

Die Autobahn A23 wird ab Montag vier Nächte lang wegen Wartungsarbeiten am Viadukt Somplago gesperrt. So können Sie ausweichen.

Autofahrer, die in Richtung Adria unterwegs sind, aufgepasst! Auf der Autobahn A23 zwischen Udine und Tarvis wird wegen Wartungsarbeiten an den Leitplanken des Viadukts „Somplago“ teilweise gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Carnia und Gemona Osoppo.

Die Sperre gibt es insgesamt vier Nächte, jeweils von 22 bis 6 Uhr: In den Nächten von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch gilt die Straßensperre in Fahrtrichtung Udine, also zwischen Carnia und Gemona).

Als Ausweichroute für die Sperre können Autofahrer die alte Bundesstraße nehmen nach der Ausfahrt am Bahnhof Carnia: SS52 Carnica in Richtung Tarvisio, die SS13 Pontebbana und die SP49 Osovana in Richtung Udine. Beim Bahnhof Gemona Osoppo erreichen Sie wieder die A23.

Alles wieder retour

In den Nächten auf Mittwoch und Donnerstag ist dann die Gegenrichtung von Udine nach Tarvis, der Abschnitt zwischen Gemona und Carnia, betroffen. Hier sieht die Ausweichroute nach der Ausfahrt beim Bahnhof Gemona Osoppo wie folgt aus: Die SP49 Osovana in Richtung Gemona, die SS13 Pontebbana und die SS52 Carnica in Richtung Tarvisio und am Bahnhof Carnia geht es wieder auf die A23.

120 Kilometer lang

Die A23, auch Alpen-Adria-Autobahn genannt, ist eine rund 120 Kilometer lange, mautpflichtige Autobahn im Nordosten Italiens. Sie gilt als die wichtigste Nord-Süd-Verbindung für den Reise- und Warenverkehr zwischen Mitteleuropa und Italien, über das Kanaltal. Die A23 verbindet die österreichische Südautobahn (A2) bei Tarvis mit der italienischen A4 (Turin–Triest) bei Palmanova.