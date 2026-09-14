Auto auf S 6 in Vollbrand: Lenker kam gerade noch aus dem Tunnel

Als er Rauch bemerkte, fuhr ein Autofahrer am Sonntag noch aus dem Ruprechttunnel bei Bruck, ehe sein Fahrzeug auf der S 6 in Vollbrand geriet.

Zu einer mehr als brenzligen Situation kam es am Sonntag auf der S 6

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr um 21.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der S 6 (Semmering Schnellstraße) kurz vor der Abfahrt Bruck gerufen. Dort war ein Autofahrer in Richtung Wien unterwegs gewesen, als er im Ruprechttunnel eine Rauchentwicklung in seinem Pkw bemerkte. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und fuhr sein Auto daraufhin noch schnell aus der Tunnelröhre.

Kurz nachdem er dieses am Fahrbahnrand abgestellt und verlassen hatte, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehren Bruck und Oberaich nahmen nach ihrer Ankunft am Einsatzort sofort die Löscharbeiten auf. Im Anschluss wurden noch ausgelaufene Betriebsmittel von den Feuerwehrleuten gebunden.