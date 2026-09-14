Schulbus à la Fred Feuerstein startet in Friesach

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche startet in Friesach der Pedibus – der „Schulbus auf Füßen“. Kinder gehen gemeinsam zur Schule und werden von Erwachsenen begleitet.

Ein Schulbus, der mit den Füßen angetrieben wird. Der Pedibus bietet eine ideale Gelegenheit, das gemeinsame Gehen auszuprobieren. Gerne können Eltern ihre Kinder zu Beginn begleiten und den Schulweg zusammen kennenlernen. Der Pedibus „fährt“ in der ersten Schulwoche vom 16. bis 18. September während der Europäischen Mobilitätswoche in Friesach.

„Jeder zu Fuß zurückgelegte Schulweg ist ein Gewinn – für die Kinder, die Schule und unsere Umwelt“, ist auch Kerstin Staudacher, Modellregionsmanagerin der KEM Gurktal und Friesach überzeugt. Doch wie funktioniert der Pedibus? Wie ein Linienbus folgt der Pedibus einer festen Route mit vereinbarten „Haltestellen“, an denen die Kinder zu bestimmten Zeiten dazukommen können. Begleitet wird die Gehgemeinschaft von erwachsenen Aufsichtspersonen.

Bewegung ist klimafreundlich

Unter dem Motto „Mit Freude, sicher und gesund zu Fuß unterwegs“ fördert der Pedibus Bewegung, Selbstständigkeit und einen sicheren Umgang mit dem Straßenverkehr. So wird der Schulweg nicht nur klimafreundlicher, sondern Bewegung ganz selbstverständlich in den Alltag integriert.

Routen und Haltestellen 1. Route: Olsasportplatz 7 Uhr: Olsastraße, Bahnhofstraße, Kärntnerlandstraße, Karl-Schönherr Straße, Volksschule Friesach 2. Route: Billa Lastenstraße 7 Uhr: Neumarkterstraße, Wienerstraße, 7:20: Craigher Hauptplatz, Herrengasse, Hubert Hauser Straße, Karl-Schönherr Straße, Volksschule Friesach 3. Route: Grafendorf Pfarrkirche 7 Uhr: St. Veiter Straße, Karl-Schönherr Straße, Volksschule Friesach

Die Anmeldung erfolgt online über skooly. Zur Bestätigung ist ein „Ja“ oder „Nein“ in das dafür vorgesehene Feld einzutragen. Das Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „Klima- und Energie-Modellregionen“ durchgeführt