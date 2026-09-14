Olympia-Star Ivona Dadić hat ihre große Liebe geheiratet

Die Welserin und ihr langjähriger Partner Dario Glavaš haben den nächsten Schritt gewagt. Nach der romantischen Verlobung am Tafelberg und der standesamtlichen Trauung im März, folgte die kirchliche Trauung.

Für Ivona Dadić beginnt ein neues Kapitel: Die österreichische Siebenkämpferin hat ihrem langjährigen Partner Dario Glavaš (35) das Ja-Wort gegeben. Die standesamtliche Trauung fand Anfang März 2026 im oberösterreichischen Bad Schallerbach im kleinen Kreis statt. Auf Instagram teilte die frisch verheiratete Sportlerin Bilder von der Zeremonie und schrieb dazu: „Ich liebe dich für immer.“

Die standesamtliche Trauung war nur der erste Teil der Hochzeit. Die große Feier inklusive kirchlicher Eheschließung fand kürzlich statt. Auf Instagram gibt die 32-Jährige Einblicke in die Feierlichkeiten.

Die Liebesgeschichte des Paares begann bereits vor mehr als zwölf Jahren. Kennengelernt haben sich die beiden in Linz. Damals war Dadić noch am Anfang ihrer großen Sportkarriere. Glavaš war selbst sportlich aktiv und spielte Fußball in Oberösterreich. Heute arbeitet er unter anderem als PR- und Marketing-Unternehmer und unterstützt seine Frau auch bei ihrer Karriere.

Im Sommer 2025 folgte schließlich der Heiratsantrag. Der 35-Jährige überraschte seine langjährige Partnerin während eines Aufenthalts in Südafrika auf dem Tafelberg in Kapstadt. Für Dadić kam der Antrag völlig unerwartet, wie sie auf Instagram schreibt.

Leidenschaftliche Athletin erzielte große Erfolge

Die Welserin mit kroatischen Wurzeln ist seit ihrer Jugend begeisterte Sportlerin. Bei den Olympischen Jugendspielen 2010 in Singapur belegte sie im Weitsprung den sechsten Platz. Zwei Jahre später gelang ihr der große Sprung auf die internationale Bühne: Bei den Olympischen Spielen 2012 in London trat Dadić im Siebenkampf an und das als erste Österreicherin in dieser Disziplin.

In den folgenden Jahren entwickelte sie sich zu einer der erfolgreichsten österreichischen Mehrkämpferinnen. Dadić ist mittlerweile mehrfache Staatsmeisterin im Siebenkampf. Zu ihren größten Erfolgen zählen Silber bei der Hallen-WM 2018 im Fünfkampf, Silber bei der Hallen-EM 2017 sowie Bronze bei der Freiluft-EM 2016 im Siebenkampf. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 erreichte sie mit 6403 Punkten den achten Platz.