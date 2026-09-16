Ehe-Aus bei „Reacher“-Star Alan Ritchson nach 20 Jahren

Die Ehe von Alan und Catherine Ritchson soll bereits Ende 2025 auf der Kippe gestanden haben, im Sommer folgte die endgültige Trennung. Der Schauspieler und die Finanzanalystin haben drei Söhne.

Vor einigen Wochen feierte Schauspieler Alan Ritchson (43) mit der Prime-Serie „Reacher“ noch große Erfolge. Seit Mitte August flimmert die vierte Staffel der Erfolgsserie, die sich um den Militärpolizisten Jack Reacher dreht, über die Bildschirme. Ritchson schlüpfte damit in die Fußstapfen von Hollywoodstar Tom Cruise. Dieser verkörperte Reacher in zwei Kinofilmen (2012 und 2016).

Doch am Sonntag teilte Ritchson traurige Nachrichten: Der 43-Jährige und seine Ehefrau Catherine Ritchson (42) haben sich getrennt. Das Paar war 20 Jahre verheiratet und hat drei gemeinsame Söhne. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram schrieben sie: „Nach 20 Jahren zusammen haben Cat und ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden und auf andere Weise weiter Seite an Seite durchs Leben zu gehen.“

Wie „TMZ“ berichtet, reichte der 43-Jährige bereits Ende 2025 die Scheidung an, im März 2026 kam es zu einer kurzen Versöhnung. Die beiden versuchten abermals, ihre Ehe zu retten. Doch im Sommer folgt die entgültige Trennung.

Wollen für Kinder Rosenkrieg vermeiden

Doch von Rosenkrieg keine Spur, sie möchten für ihre drei Söhne weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben, denn sie wären immer noch „der Mittelpunkt unserer Welt“. Catherine arbeitet als Finanzanalystin und unterrichtete die drei Kinder zusätzlich zu Hause.

Der 43-Jährige hat sich in den letzten Jahren eine Karriere als Schauspieler, Model und Regisseur aufgebaut. Erste TV-Luft schnupperte Ritchson als Sänger bei der Castingshow „American Idol“. Berühmt wurde damals ein Auftritt, bei dem er der Jurorin Paula Abdul ein Ständchen sang. Danach folgten erste Schritte in der Filmbranche, Ritchson war unter anderem in Projekten wie „Aquaman“, „Die Tribute von Panem - Catching Fire“, „Titans“ oder „Fast & Furious 10“ zu sehen. Die Rolle in der Serie „Reacher“ verhalf ihm zum internationalen Durchbruch.