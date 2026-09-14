Lesung: „Steirerkrimi“-Autorin ließ im Lipizzanergestüt morden

Claudia Rossbacher war im Rahmen des „Lipizzania“-Pferdefilmfestivals für eine Lesung in Köflach. Den Kurzkrimi schrieb sie eigens für das Festival.

„Ich suche mir die schönsten Plätze in der Steiermark aus und hinterlasse dort meine Leichen“, so beschrieb die Autorin Claudia Rossbacher ihre Arbeitsweise bei den beliebten Steirerkrimis bei einer besonderen Lesung im Kunsthaus Köflach. Für den eigens geschriebenen Kurzkrimi wurde das Lipizzanergestüt Piber zum Tatort für die Ermittler Sandra Mohr und Sascha Bergmann.

1 / 17 Klicken Sie sich durch die Bilder der Lesung! © Robert Cescutti

Recherchen im Gestüt

„Oliver Pink hat mich dazu genötigt“, schmunzelte Rossbacher und verwies damit auf den Organisator des ersten Filmfestivals Lipizzania im Rahmen des Almabtriebes der Hengste. Sie revanchierte sich beim Ligister Filmemacher und Unternehmer mit einer fiktiven Pferdepflegerin namens Olivia Pink in ihrer Kurzgeschichte. „Ich verspreche es nicht, aber daraus könnte durchaus ein weiterer Steirerkrimi entstehen. Momentan arbeite ich aber am 16. Band, der im Murtal spielen wird.“ Weil Rossbacher keine Pferdeexpertin ist – „für mich sind sie schöne Tiere“ – , recherchierte sie direkt in Piber.

1 / 3 Claudia Rossbacher mit Oliver Pink © Robert Cescutti

Gestütsleiter Erwin Movia, der als Gast bei der Lesung dabei war, konnte keine Fehler entdecken. Ebenfalls unter den Zuhörenden war Künstlerin Christine Kertz, die in der aktuellen Pferdebilderschau mit ihren Werken präsent ist. Applaus gab es auch von Pop-Art-Künstler Hannes Rossbacher, der seine „mörderische“ Gattin begleitete. Er arbeitet derzeit neben dem Buch-Cover für den nächsten Krimi an einem neuen Zyklus zum Thema Sternzeichen. Diese bunten Bilder wird man aber nicht so bald im Kunsthaus Köflach bewundern können, weil Leiterin Ulrike Janach schon für die kommenden drei Jahre an der Location verplant ist.