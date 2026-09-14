Nonnen am Heiligen Berg in Bärnbach feierten Jubiläum

Vor genau 50 Jahren zogen die sechs Gründungsschwestern aus Mariazell in das neu gegründete Kloster. Am Wochenende wurde das Jubiläum gebührend gefeiert.

Seit 50 Jahren leben Schwestern vom Heilig-Kreuz-Karmel am Heiligen Berg in Bärnbach. Am 12. September 1976 zogen sechs Gründungsschwestern aus dem Karmelitinnenkloster in Mariazell in das neu gegründete Kloster in Bärnbach ein. Am vergangenen Samstag, nach genau 50 Jahren, wurde dieses Jubiläum gefeiert.

© Karl Mayer

Zahlreiche Besucher kamen, als Weihbischof Johannes Freitag mit Generalvikar a.D. Leopold Städtler und einer Reihe weiterer Priester und Ordensleuten am Nachmittag in die kleine Kirche am heiligen Berg zum Festgottesdienst einzog. Die Priorin-Administratorin des Klosters, Schwester Josefa Maria, begrüßte die Gottesdienstbesucher und bedankte sich für das Wohlwollen, Entgegenkommen und die Achtung, welche die Schwestern von der Bevölkerung erfahren haben.

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Auch damalige Architektin war dabei

Weihbischof Freitag stellte beim besonders herzlichen, fröhlichen Festgottesdienst, der vom Trio „sunt tres“ und den Ordensschwestern musikalisch gestaltet wurde, den Dank an die Ordensgründer und die Nonnen für ihr 50-jähriges Wirken in den Mittelpunkt. „Möge der Heilige Berg auch in Zukunft noch lange ein Ort der Hoffnung und der Stille sein“, schloss der Bischof seine Predigt.

Unter den vielen Besuchern war auch die Architektin Fridrin Hussa, die einst das Klostergebäude geplant hat. Nach dem Festgottesdienst wurde im Kirchhof zur Agape geladen, noch lange stand man beisammen und unterhielt sich.