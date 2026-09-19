Pferdemädchen gab Hobby-Musiker in Feldbach das Ja-Wort

Wenn man so gar nichts mit Pferden am Hut hat, aber mit der eigenen Rock-Band auf einem Reiterball für die Musik sorgt, dann führt das pure Leben Regie.

Sandra Reicht und Mario Taferl gaben sich in Feldbach das Ja-Wort – früher als geplant, weil der errechnete Geburtstermin mit dem Hochzeitsdatum kollidierte

Die Südoststeiermark ist für ihre Balltradition bekannt und so hat auch der Reitsportclub Vulkanland wie jedes Jahr seinen legendären Reiterball veranstaltet. Im Jahr 2019 war Sandra Reicht, Pferdeliebhaberin durch und durch, auch zum Tanzen gekommen. Die Musik der Rock-Band war für sie zwar erst ungewöhnlich, aber der Bassist Mario Taferl ihr doch einen zweiten Blick wert. Bei den Blicken ist es nicht geblieben, denn nach dem Ball trafen sich die beiden öfter und so wurde aus einer anfänglichen Verliebtheit eine ernste Beziehung.

Liebe zu Hunden und Camping

Doch lange blieben die zwei Turteltauben nicht alleine, denn die gelernte bautechnische Zeichnerin Sandra Reicht und der IT-Consultant Mario Taferl teilen die Liebe zu Hunden und somit ihr Zuhause in Feldbach mit den zwei Wirbelwinden Meggy und Szilva.

Wie sehr die Tierliebe ihr Leben bereichert, zeigt sich auch im gemeinsamen Umgang, der Pflege und dem Training ihres Pferdes Ploti, das Sandra Reicht regelmäßig erfolgreich auf Turnieren vorstellt. Mario Taferl ist hier immer an ihrer Seite, begleitet sie zu Trainings, hilft bei den Vorbereitungen, ist ein verlässlicher Chauffeur und ein begeisterter Filmer und Fotograf.

Abseits des Turnierlebens genießen die beiden das unbeschwerte Reisen mit ihrem Camper. Da geht es oft ganz spontan für ein paar Tage mit den Hunden ans Meer.

Und jetzt wird es ernst

Nach rund sieben Jahren „wilder Ehe“ war es für die beiden an der Zeit, über die nächsten Schritte nachzudenken und so stand bald ein Hochzeitsdatum im Raum. Doch eine kleine Überraschung brachte diese Pläne gehörig durcheinander – Nachwuchs wird erwartet. Die Freude war riesengroß, jedoch kollidierte der errechnete Geburtstermin genau mit dem geplanten Tag für die Hochzeit.

Unkompliziert und spontan, wie die zwei Feldbacher sind, wurde die Heirat vorverlegt und eine traumhafte Zeremonie mit der Familie, den besten Freunden und zahlreichen Vereinskollegen am 8. August am Standesamt Feldbach und im angrenzenden Stadtpark gefeiert.

© Marco Stix Sandra Reicht und Mario Taferl im Stadtpark Feldbach

Gleich im Anschluss an die Feierlichkeiten ging es für das frischvermählte Ehepaar in die Flitterwochen. Genau so wie sie es am liebsten mögen – mit den zwei Hunden und dem Camping-Mobil ans Meer. Und wieder gab es eine kleine Planänderung, denn ihr Baby machte sich erheblich früher als gedacht auf den Weg. So ging es direkt im Anschluss an die Hochzeitsreise ins LKH und ihr Sonnenschein Amelie erblickte am 24. August das Licht der Welt.

Mitten im Leben angekommen genießen Sandra Reicht und Mario Taferl jeden Tag gemeinsam mit ihren Schätzen Amelie, Ploti, Meggy und Szilva.