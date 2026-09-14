Herzogin Meghan teilt besondere Liebeserklärung an Großbritannien

Prinz Harry und Ehefrau Meghan Markle sind Ende August wieder in seine alte Heimat gezogen. In einem neuen Video zeigt die Zweifach-Mama, dass sich auch ihre Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet gut eingelebt haben.

Erst Ende August sollen Herzogin Meghan (45), Prinz Harry (41) und ihre zwei gemeinsamen Kinder in ihre neue Heimat Großbritannien gereist sein. Das Paar hatte zuvor mit ihrem überraschenden Umzug für Schlagzeilen gesorgt. Die Familie soll ihr altes Anwesen in Montecito, Kalifornien, wohl auf Dauer behalten. Laut britischen Medien sollen sich Meghan und Harry in den Cotswolds, im südwesten Englands“ niedergelassen haben. Die Gegend ist bekannt für ihre malerischen Dörfer, idyllischen Wälder und wird oft als das „Herz Englands“ bezeichnet.

Am Wochenende gibt das Paar erste Einblicke in ihr neues Leben in Großbritannien. Die 45-Jährige teilt ein kurzes Video auf Instagram, die kurzen Clips sind mit einem Union Jack und einem roten Herzen versehen. Zu sehen sind Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) beim Laufen, Radfahren und Angeln. Die vierköpfige Familie scheint die Natur Englands in vollen Zügen zu genießen.

Der Verfassungsexperte und Royal-Kenner Craig Prescott von der Londoner Universität Royal Holloway vermutet Harrys Wunsch, den Kindern eine britische Schulbildung zukommen zu lassen, als treibende Kraft hinter der Rückkehr. Auf welchen Schulen der bereits siebenjährige Prinz Archie und die fünf Jahre alte Prinzessin Lilibet eingeschrieben sind, ist nicht bekannt. Harry selbst besuchte unter anderem die Ludgrove School in der Grafschaft Berkshire, westlich von London. Später ging er auf das Eliteinternat Eton. Es liegt nahe, dass sie eine Schule in der Nähe ihres Wohnorts wählen dürften.

Rückkehr nach „Megxit“

Der 41-Jährige und die 45-Jährige hatten sich Anfang 2020 vom Königshaus losgesagt und waren nach Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien gezogen. Eine Rückkehr zu seinen früheren offiziellen Aufgaben für das britische Königshaus soll nicht geplant sein. Harry wolle demnach nicht wieder als arbeitender Royal tätig werden. Stattdessen stehe für ihn seine Rolle als Vater im Mittelpunkt. Sein Ziel sei es, für seine Kinder da zu sein und ihnen ein möglichst normales Familienleben zu ermöglichen.

Das Verhältnis von Harry zu seinem eigenen Vater, dem 77-jährigen König Charles III., und insbesondere zu seinem Bruder, dem 44-jährigen Thronfolger Prinz William, gilt nach etlichen, teils schwerwiegenden Vorwürfen in den vergangenen Jahren als zerrüttet. Zwischen Vater und Sohn war es in den vergangenen Monaten aber zu einer Annäherung gekommen.

Für Meghan könnte ein langfristiger Aufenthalt in Großbritannien allerdings schwieriger sein. Ihre Mutter Doria Ragland lebt in den USA und verfügt dort über ein enges soziales Umfeld. Dadurch könnte Meghan auf einen Teil der Unterstützung verzichten müssen, die sie bisher in den Vereinigten Staaten erhalten hat.

Schwieriger Schritt für Meghan

Hinzu kommt Meghans ambivalentes Verhältnis zu Großbritannien. In der Vergangenheit hatte sie mehrfach über schwierige Erfahrungen während ihrer Zeit in Großbritannien gesprochen und sich unter anderem über mangelnde Unterstützung sowie Sicherheitsbedenken geäußert. Deshalb soll Harry bei den Rückkehrplänen die treibende Kraft sein.