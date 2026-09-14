Rekord: Asterix-Titelbild bringt Millionensumme bei Auktion

Das Original-Titelbild des Comics "Asterix bei den Briten" ist bei einer Auktion in Belgien für 1,2 Millionen Euro versteigert worden. Einschließlich Gebühren habe der Käufer sogar 1,474 Millionen Euro gezahlt, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf das Auktionshaus BD Enchères in Lüttich berichtete. Damit sei ein Weltrekord für ein Werk des Comic-Zeichners Albert Uderzo erzielt worden, hieß es.