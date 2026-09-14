Stück der Stunde: Landestheater NÖ startet mit "Arturo Ui"

Am Samstag startet Patricia Nickel-Dönicke ihre Intendanz am Landestheater Niederösterreich. Nach einem Theaterfest ab 14 Uhr wartet am Abend eine außergewöhnliche Eröffnungspremiere. Mit elf Spielern präsentiert sich das gesamte Ensemble, und auch elf Regieführende haben bei der Inszenierung von Bert Brechts "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" mitgewirkt. Dass das Stück zuletzt an Brisanz gewonnen hat, darüber zeigt sich die neue Theaterchefin keineswegs erfreut.

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