Außenministertreffen zu Straße von Hormuz im Oman verschoben

Das für diesen Montag geplante Außenministertreffen der Staaten am Persischen Golf im Oman ist nach Angaben aus Maskat verschoben worden. Die sei "im Interesse des Konsenses" geschehen, ließ der omanische Außenminister Badr al-Busaidi am späten Sonntagabend auf der Plattform X wissen. Berichten zufolge war ursprünglich geplant gewesen, dass bei dem Treffen der Iran und der Oman eine Vereinbarung im festgefahrenen Konflikt über die Straße von Hormuz vorstellen sollten.

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