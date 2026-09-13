Schuljahr startet auch im Westen und Süden
Eine Woche nach dem Schulstart im Osten geht auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg der Unterricht wieder los. Für 663.000 Kinder und Jugendliche endet damit die Ferien- bzw. Kindergartenzeit, für rund 53.000 Taferlklassler ist es der allererste Schultag. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 2. Juli 2027, in den anderen Bundesländern bis 9. Juli.
Für Mädchen bis 14 gilt ab Schulbeginn ein Kopftuchverbot am Schulgelände, bei Verstößen drohen in letzter Konsequenz Strafen bis zu 800 Euro. Außerdem bringt das neue Schuljahr unter anderem das Aus für die verpflichtenden Deutschförderklassen und -kurse. Die Hälfte der Standorte richtet heuer keine separaten Klassen oder Gruppen mehr ein, um Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen beim Lernen der Unterrichtssprache zu unterstützen. Ein "Chancenbonus" soll an 400 Schulen mit besonders vielen bildungsfernen Migrantenkindern mehr Förderung ermöglichen. Insgesamt gibt es dafür 800 zusätzliche Posten für Lehrkräfte oder Unterstützungspersonal.