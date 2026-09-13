Schuljahr startet auch im Westen und Süden

Eine Woche nach dem Schulstart im Osten geht auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg der Unterricht wieder los. Für 663.000 Kinder und Jugendliche endet damit die Ferien- bzw. Kindergartenzeit, für rund 53.000 Taferlklassler ist es der allererste Schultag. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 2. Juli 2027, in den anderen Bundesländern bis 9. Juli.

© APA/THEMENBILD Schule in ganz Österreich

vor 59 Minuten 13. September 2026 um 19:35 Wien Schule +2 FreizeitInnenpolitik