Papermoon-Gründer Christof Straub mit 57 Jahren gestorben

Der österreichische Musiker und Songwriter Christof Straub ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Bekannt wurde der Vater von ESC-Teilnehmerin Zoë vor allem als Gründer des erfolgreichen Popduos Papermoon und als Förderer junger Musiktalente.

Der Wiener Musiker, Komponist, Songwriter, Produzent und Musikunternehmer Christof Straub ist am 9. September im Alter von 57 Jahren völlig unerwartet gestorben. Das berichteten am Sonntag mehrere Medien. Straub prägte mit dem Popduo Papermoon über Jahrzehnte die österreichische Musikszene und machte sich später vor allem als Förderer junger Künstler einen Namen.

Straub, der am 27. August 1969 in Wien geboren wurde, studierte zunächst Architektur an der Akademie der bildenden Künste Wien, ehe die Musik zu seinem beruflichen Lebensinhalt wurde. 1991 gründete er gemeinsam mit Edina Thalhammer Papermoon. Als Gitarrist, Songwriter und Komponist war er maßgeblich für den charakteristischen Stil des Duos verantwortlich.

Mit dem Debütalbum „Tell Me A Poem“ gelang Papermoon Anfang der 1990er-Jahre auf Anhieb ein großer Erfolg. Das Album erreichte Doppelplatin. Es folgten zahlreiche weitere Veröffentlichungen und eine über Jahre erfolgreiche Karriere. 2006 wurde Papermoon für das Album „True Love“ mit einem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet. Zum 20-jährigen Bandjubiläum erschien 2011 das neunte Studioalbum „Wake!“. Drei Jahre später setzte Straub schließlich einen Schlussstrich unter das Kapitel Papermoon.

In den folgenden Jahren widmete sich Straub zunehmend der Produktion und Förderung anderer Künstler. Besonders eng arbeitete er mit seiner Tochter Zoë Straub zusammen, die 2016 Österreich beim Eurovision Song Contest in Stockholm vertrat. Gemeinsam schrieben Vater und Tochter den Song „Loin d’ici“, mit dem Zoë im Finale den 13. Platz erreichte.

Förderer für Nachwuchstalente

Auch andere junge Musiker unterstützte Straub auf ihrem Weg nach oben. Zu seinen Entdeckungen zählte der Salzburger Sänger Chris Steger. Als Produzent und Songwriter war Straub maßgeblich an dessen Durchbruch mit „Zefix“ beteiligt. Der Song wurde 2021 als „Song des Jahres“ mit einem Amadeus Award ausgezeichnet.

Straub war zudem rund um den Eurovision Song Contest aktiv. Unter anderem war er an der Auswahl von Österreichs Starter Nathan Trent für den Bewerb 2017 beteiligt. Gemeinsam mit der 2014 gegründeten Global Rockstar GmbH verband er seine Leidenschaft für Musik mit unternehmerischer Innovation. Ziel war es, insbesondere unabhängigen und jungen Künstlerinnen und Künstlern neue Möglichkeiten für Finanzierung, Produktion und internationale Sichtbarkeit zu eröffnen. Bereits der erste internationale Global-Rockstar-Wettbewerb brachte rund 10.000 Künstler aus mehr als 160 Ländern zusammen. Später entwickelte sich das Unternehmen zu einem digitalen Label, Musikverlag und einer Plattform für neue Finanzierungsmodelle in der Musikbranche. In Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk San Marinos war Straub auch für die Auswahl von Kandidaten für den Eurovision Song Contest verantwortlich.

Sein Tod löste in der österreichischen Musikszene Bestürzung aus. „Wir verlieren mit Christof einen prächtigen Menschen und einen großartigen Künstler. Mit seiner Musik und seiner Kunst hat er nicht nur unser Leben bereichert, sondern das Leben vieler Tausender Menschen berührt und ihnen Freude, Inspiration und unvergessliche Momente geschenkt. Christof wird in unserer Erinnerung weiterleben. Seine Musik wird uns weiterhin begleiten“, erklärte seine Familie.