Saudi-Arabien fliegt neue Angriffe auf Ziele im Jemen

Saudi-Arabien hat nach Angaben der jemenitischen Houthi-Miliz neue Angriffe auf Ziele im Jemen geflogen. Der den Houthis nahestehende Fernsehsender Almasirah berichtete, es habe am Sonntag zwei Luftangriffe sowie Artilleriebeschuss in drei Bezirken der jemenitischen Provinz Saada gegeben, die an Saudi-Arabien grenzt und eine Hochburg der pro-iranischen Miliz ist. Sonntagfrüh hatten die Houthis einen Armeestützpunkt im Süden Saudi-Arabiens attackiert.