Frontale Kollision zweier Motorradfahrer auf der Weissensee Straße

68-jähriger Tiroler und 58-jährige Oberkärntnerin wurden verletzt. Der Mann dürfte in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein.

Am Sonntagvormittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Weissensee Straße (B 87) in Weißbriach zwei Personen verletzt. Ein 68 Jahre alter Motorradfahrer dürfte in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin. Beide kamen dabei zu Sturz und mussten nach der Erstversorgung ins LKH Villach gebracht werden.