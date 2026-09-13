99ers verloren auch viertes Champions-League-Spiel

In Liberec verloren die Graz 99ers trotz ambitionierter Leistung mit 2:6. Am Wochenende beginnt die Meisterschaft.

Nur 1:44 Minuten hielt die Torsperre im vierten Spiel der Champions Hockey League der Graz 99ers bei Liberec. Dann musste Max Lagacé bereits hinter sich greifen, der Kanadier sah beim Führungstreffer der Tschechen nicht gut aus, ließ einen Schuss durch die Hosenträger passieren und Radan Lenc sagte im Nachstochern „Danke“. Zwar blieb die Torschussbilanz im ersten Drittel ausgeglichen, das Spiel gehörte aber den Gastgebern in der schmucken Home Credit Arena. Dan Lacroix musste wie schon in Berlin gegen die Eisbären auch in Liberec auf die verletzten Nico Brunner, Kevin Conley, Kevin Roy und Tim Harnisch verzichten. Die Tschechen jedenfalls erhöhten in der 23. Minute auf 2:0, diesmal hatte Lagacé beim platzierten Schuss von Layton Ahac nichts zu halten. Der Liberec-Akteur wurde von den 99ers-Spielern sträflich alleine gelassen und traf ohne große Bedrängnis.

Nur zwei Minuten später holte Josh Currie die Gäste zurück in die Partie. Nach einer Vorarbeit von Topscorer Chris Collins reagierte Currie am schnellsten und brachte das Netz der Tschechen erstmals zum Zappeln (25.). Mit dem knappen Rückstand ging es ins Schlussdrittel und in diesem war es Collins dann selbst. Im Powerplay zog der Kanadier aus spitzem Winkel ab, glich so zum 2:2 aus (48.). Plötzlich war der erste Punktgewinn in der CHL zum Greifen nahe. Zumindest kurz. „Da haben wir eigentlich auf den Führungstreffer gedrückt“, sagt 99ers-Sportdirektor Philipp Pinter. Dann jubelten aber die knapp 2500 Heimfans wieder. Ole Julian Bjørgvik-Holm wurde von einem Pass der Tschechen am Schlittschuh getroffen, von dort ging die Scheibe ins eigene Tor. Bitterer kann ein Gegentreffer kaum fallen – 2:3 aus Sicht der 99ers und nur noch acht Minuten zu spielen. Eine strittige Strafe gegen Graz brachte dann die Entscheidung: 4:2 im Powerplay, es folgten zwei weitere Gegentreffer. „Jetzt müssen wir ein, zwei Tage durchschnaufen und dürfen nicht zu negativ sein“, sagt Pinter.