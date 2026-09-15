Unterlagen wurden vor über einem Jahr eingereicht. Naturschutz-Gutachten spricht gegen das Projekt. Die Anlage wäre von der Petzen aus sichtbar, heißt es darin.

Bis zu ein Viertel des Strombedarfs will der Unterkärntner Leitbetrieb Mahle in Zukunft aus erneuerbarer Energie decken. Der Grund wäre da. Gleich neben dem Werk in St. Michael ob Bleiburg soll eine PV-Anlage entstehen, die jährlich rund sieben Gigawattstunden liefern kann. Seit Juni des Vorjahres bemüht man sich um die dafür nötige Umwidmung der eigenen Flächen von „Grünland-Parkplatz“ in „Grünland-Photovoltaikanlage“. Insgesamt geht es um vier Hektar. Auf grünes Licht von der Gemeinde Feistritz wartet man seither. „Man sieht an diesem Fall erneut, wie überlange Verfahren wichtige Investitionen blockieren können. Es braucht endlich ein Umdenken im Naturschutz, damit der Ausbau der Erneuerbaren nicht weiter durch praxisferne Argumente ausgebremst wird“, spricht sich Wirtschafts- und Energiereferent, Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) für einen Bau der Anlage aus.

Doch warum trifft ein für die Region bedeutender Betrieb, der auf seinem eigenen Grund einen Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit setzen möchte, auf offenbar unüberwindbare Hürden? „Die beantragte Umwidmung wird durch eine negative Stellungnahme aus dem Bereich Naturschutz blockiert“, heißt es dazu aus dem Büro Schuschnig. Hauptargument gegen die Errichtung soll die Sichtbarkeit der Anlage von der Petzen, dem Bleiburger Hausberg, aus bzw. eine mögliche „Blendung“ sein.

Parkplätze wären möglich

Weil eine Lösung nicht in Sicht scheint, wurde im März dieses Jahres die Wirtschaftsombudsstelle mit dem Fall betraut. Diese hat in einer mehrseitigen Stellungnahme auf „fachliche Mängel“ im Naturschutzgutachten hingewiesen. „Der Raum wird durch Industrie, Hochregallager, B 81, Gemeindestraßen und technische Infrastruktur einerseits als stark vorbelastet sowie andererseits als besonders sensibel behandelt. Es wird nicht begründet, weshalb eine niedrige, abschirmbare Anlage gerade in diesem bereits technisch geprägten Teilraum eine besonders hohe Zusatzwirkung haben soll“, heißt es darin unter anderem.

Das Gutachten würde auch nicht beachten, dass Mahle auf diesen Flächen aufgrund der derzeitigen Widmung jederzeit einen Parkplatz errichten, sprich: den Boden versiegeln könnte. „Eine weitgehend unversiegelte, rückbaubare PV-Anlage verursacht typischerweise geringere Versiegelungs-, Beleuchtungs-, Verkehrs- und Entwässerungswirkungen als die mögliche Parkplatznutzung“, lautet die Einschätzung im „Gegengutachten“.

Gemeinde: „Hände gebunden“

Übermittelt wurde diese Einschätzung auch Bürgermeister Hermann Srienz. Dieser sieht seiner Gemeinde die Hände gebunden. „Wenn es negative Gutachten gibt, haben wir als Behörde leider ein Problem. Wir haben eben unsere Vorgaben und müssen danach handeln. Persönlich würde ich mich diesem Projekt nie in den Weg stellen“, sagt Srienz, der für die SPÖ im Landtag sitzt. Noch im September soll es einen weiteren Termin mit allen Beteiligten geben. Vielleicht könne dabei eine Lösung gefunden werden. Vom Büro von Umwelt- und Klimareferentin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) gab es auf Anfrage bisher keine Stellungnahme.