„Widerwärtig und verachtenswert“: St. Paulis Ultras arbeiten „Awareness-Fälle“ auf

Ultrà Sankt Pauli (USP) hat mehrere Fälle sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt sowie Machtmissbrauchs innerhalb der eigenen Reihen öffentlich gemacht.

Die Fanszene des FC St. Pauli gilt als eine der politisch profiliertesten Deutschlands. Nun muss sie sich auch mit Übergriffen und Machtmissbrauch in den eigenen Reihen auseinandersetzen.

Die Nachricht trifft einen Fußballverein, der sich seit Jahren ein besonders progressives Selbstbild gibt: Innerhalb der einflussreichen Ultra-Gruppe Ultrà Sankt Pauli (USP) sind Fälle sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt sowie Machtmissbrauch – sogenannte „Awareness-Fälle“ – bekannt geworden. Die Gruppe hat die Vorfälle selbst öffentlich gemacht, Mitglieder ausgeschlossen und eine umfassende Aufarbeitung ihrer eigenen Strukturen angekündigt. Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtete. Nun hat sich auch der FC St. Pauli zu den Vorgängen geäußert.

Die Dimension der Affäre lässt sich derzeit nur begrenzt beurteilen. USP nennt weder konkrete Tatvorwürfe noch Namen und macht auch keine Angaben dazu, wie viele Personen oder Betroffene betroffen sind. Fest steht jedoch: Die Gruppe sieht sich mit einem ernsthaften Problem in den eigenen Reihen konfrontiert – und stellt zugleich die Strukturen infrage, die solche Vorgänge begünstigt oder ihre Aufklärung erschwert haben könnten.

Ultras machen die Fälle selbst öffentlich

Am 28. August veröffentlichte Ultrà Sankt Pauli eine ausführliche Stellungnahme. Darin berichtet die Gruppe, während der Sommerpause von mehreren Fällen erfahren zu haben. Die Vorfälle werden als „unterschiedlich gelagerte Fälle sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt sowie um Machtmissbrauch“ beschrieben.

USP verurteilt die Taten nach eigenen Angaben ohne Einschränkung. Die Gruppe bezeichnet sie als „widerwärtig“ und „verachtenswert“ und erklärt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass Mitglieder aus den eigenen Reihen zu Tätern geworden seien.

USP erklärt, man habe nach Bekanntwerden der Fälle weder wegsehen noch vertuschen wollen, sondern einen internen Aufarbeitungsprozess begonnen.

Lebenslange Ausschlüsse – doch Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen

Eine der unmittelbarsten Konsequenzen waren Ausschlüsse. Laut USP wurden diejenigen Personen, deren Fälle abschließend bearbeitet worden seien, mit einem lebenslangen Ausschluss aus der Gruppe und weiteren Konsequenzen belegt.

Nicht alle Fälle scheinen bereits abschließend bearbeitet worden zu sein. Welche weiteren Konsequenzen daraus entstehen und ob beziehungsweise in welchem Umfang staatliche Ermittlungen eine Rolle spielen, ist öffentlich derzeit nicht bekannt.

USP spricht von strukturellen Problemen

Als mögliche begünstigende Faktoren für die Vorfälle nennt USP unter anderem Leistungs- und Loyalitätsdenken, Machtunterschiede und ein „kritikwürdiges Männlichkeitsverständnis“. Diese Faktoren seien auch in einer progressiven und linken Ultra-Gruppe vorhanden.

Die interne Analyse habe zudem „strukturelle Defizite und blinde Flecken“ sichtbar gemacht. Dadurch seien Schaden entstanden und Vertrauen verletzt worden.

Auch der FC St. Pauli reagiert

Nach der Veröffentlichung durch USP sah sich auch der Verein mit der Frage konfrontiert, welche Rolle er bei der Aufarbeitung spielt.

Gegenüber der Morgenpost erklärte der FC St. Pauli, man begrüße die Aufarbeitung solcher Vorfälle und unterstütze entsprechende Prozesse durch verschiedene Angebote, sofern dies gewünscht sei. Zugleich verweist der Verein auf sein bestehendes Awareness-Konzept und auf Verfahren zum Umgang mit Vorfällen im Verantwortungsbereich des Vereins. Konkrete Einzelfälle wolle der FC St. Pauli allerdings nicht kommentieren. Als Grund nennt der Verein den Schutz der Betroffenen.

Das ist auch deshalb relevant, weil USP zwar eine bedeutende Kraft in der aktiven Fanszene ist, aber nicht mit dem Verein gleichzusetzen ist. Die interne Aufarbeitung der Ultra-Gruppe und die vereinsseitigen Schutz- und Interventionsstrukturen sind daher zwei unterschiedliche Ebenen.

St. Pauli hat bereits ein umfangreiches Awareness-System

Der FC St. Pauli beschäftigt sich nicht erst seit den aktuellen Vorfällen mit sexualisierter Gewalt, Diskriminierung und Grenzüberschreitungen.

Das vereinseigene „Paulin“-Awareness-Konzept ist seit der Saison 2023/24 aktiv. Es wurde gemeinsam mit dem Fanladen, Vertreterinnen und Vertretern des Arbeitskreises Awareness sowie Mitarbeitenden verschiedener Vereinsbereiche entwickelt. Bei Heimspielen sind geschulte Awareness-Teams im Stadion unterwegs. Betroffene können über das Codewort „Paulin“ Unterstützung anfordern.

Der Ansatz ist betroffenenorientiert. Die Teams sollen nicht nur bei sexualisierter Gewalt helfen, sondern auch bei anderen Formen von Diskriminierung, Belästigung oder unangenehmen Situationen. Für Betroffene stehen zudem Rückzugsräume zur Verfügung.

Wie sehr solche Strukturen gebraucht werden, zeigt eine Bilanz des Vereins: Im Nachhaltigkeitsbericht für die Saison 2023/24 wurden unter anderem Meldungen zu sexualisierter Gewalt und anderen Diskriminierungsformen dokumentiert. Auch in einem Interview aus dem Jahr 2025 berichtete die damalige Verantwortliche für die Awareness-Arbeit von zahlreichen Meldungen seit August 2024, darunter auch Fälle sexualisierter Gewalt.

Ein fanbasierter Arbeitskreis existiert bereits seit Jahren

Neben dem vereinsseitigen Paulin-Team gibt es den fanbasierten AK Awareness. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Sexismus, sexualisierter Gewalt, Diskriminierung und grenzüberschreitendem Verhalten im Umfeld des FC St. Pauli. Der Arbeitskreis beschreibt seine Aufgabe darin, Betroffene zu unterstützen, Strukturen kritisch zu hinterfragen und die Hemmschwelle zu senken, über Vorfälle zu sprechen. Dabei gilt ein Grundsatz, der für Awareness-Arbeit zentral ist: Die betroffene Person bestimmt ihre eigenen Grenzen; ein „Nein“ ist zu respektieren, Schweigen gilt nicht als Zustimmung.

Das progressive Selbstbild wird auf die Probe gestellt

Gerade beim FC St. Pauli hat die Debatte eine besondere Brisanz. Der Verein und große Teile seiner Fanszene stehen für Antifaschismus, Antirassismus, Gleichberechtigung und gesellschaftspolitisches Engagement.