Mann in Schwechat unter Muldenkipper eingeklemmt und getötet

Der Wiener war bei Reparaturarbeiten unter die nach oben gestellte Mulde geklettert. Dabei dürfte er laut Polizei an einen Hebel gekommen sein.

Ein 37-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall mit einem Muldenkipper in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ums Leben gekommen. Der Wiener war bei Reparaturarbeiten unter die nach oben gestellte Mulde geklettert. Dabei dürfte er laut Polizei an einen Hebel gekommen sein, der die Mulde wieder in die Ursprungsposition zurückbrachte. Der 37-Jährige wurde eingeklemmt. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.