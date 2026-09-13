Fünf Verletzte bei Unfall in Tirol

Der 24-jährige Lenker des Pkw war in Tarrenz aus unbekannter Ursache in einer Kurve in ein Waldstück gestürzt.

In Tirol sind am Samstagabend fünf junge Insassen eines Autos bei einem Unfall verletzt worden. Der 24-jährige Lenker des Pkw war in Tarrenz auf der Obtarrenzer Landesstraße aus unbekannter Ursache in einer Kurve in ein Waldstück gestürzt. Der Wagen kam laut Polizei dort auf dem Dach zu liegen.

Bei dem Unfall zogen sich der Fahrzeuglenker und die vier weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 15 bis 18 Jahren teils schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zams bzw. die Klinik Innsbruck eingeliefert. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.