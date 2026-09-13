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Angeblich bewaffnete Personen sorgten für Fahndung in Tirol

Laut Medienberichten wurde im Zuge des Einsatzes auch ein Fußballspiel in Mils von der Polizei kurzfristig unterbrochen.

Zeugen wollten am Samstag bewaffnete Personen gesehen haben
© Patrick Sinkel/ddp
Zeugen wollten am Samstag bewaffnete Personen gesehen haben
Hall in TirolWaffen

Am Samstagabend haben Sichtungen von möglicherweise bewaffneten Personen in Tirol für Polizeieinsätze gesorgt. Zunächst hatten zwei Insassen eines Autos telefonisch bei der Polizei angegeben, dass sie soeben in Mils bei Hall (Bezirk Innsbruck-Land) jemanden mit einer Maschinenpistole gesehen hätten. Daraufhin wurde laut Polizei sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen durchgeführt. Es konnten jedoch keinerlei Verdächtige entdeckt werden.

Wenig später berichtete eine Autofahrerin, dass sie in Hall bei einer Gruppe von Leuten eine Person gesehen hat, die mit einer Faustfeuerwaffe hantiert haben soll. Auch in diesem Fall verlief die Fahndung laut Exekutive negativ.

Fußballspiel unterbrochen

Laut Medienberichten wurde im Zuge des Einsatzes auch ein Fußballspiel in Mils von der Polizei kurzfristig unterbrochen. Denn einer der Verdächtigen soll sich dort auf den Weg in Richtung Sportplatz gemacht haben.