Waldbrand auf Brač: Zwei Verletzte nach „höllischer Nacht“

In der Nacht auf Sonntag mussten auf der kroatischen Insel mehrere Hundert Menschen, darunter Urlauber, vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden.

Eine weitere schwierige und herausfordernde Nacht haben die Einsatzkräfte und die Menschen auf der kroatischen Insel Brač hinter sich. Denn nach wie vor ist der verheerende Waldbrand, der seit vergangenem Donnerstag wütet, noch nicht gelöscht.

Doch am Sonntag gibt es erste Anzeichen, dass sich die Lage ein wenig entspannt. Auch weil die starken Winde, die das Feuer immer wieder entfacht haben, nachlassen. „Nach einer dramatischen Nacht ist die Lage am Brandort heute Morgen günstiger und beruhigt sich langsam“, berichtet der kroatische Feuerwehrverband laut dem Nachrichtenportal Dalamacija Danas. Seit den Morgenstunden weitere Löschflugzeuge über Brač im Einsatz und unterstützen die rund 200 Feuerwehrleute aus der Luft.

Verstärkung aus der Luft

In der Nacht auf Sonntag war die Lage in Teilen der Urlauberinsel kritisch, vor allem im Raum Milna. Das dort befindliche Umspannwerk musste abgeschaltet werden.

Augenzeugen sprechen laut kroatischen Medien von einer „höllischen Nacht“. Die Feuerfront hat sich in den Nachtstunden in den Westen der Insel, in Richtung Osibova und Baterija, verlagert. Den Feuerwehrleuten gelang es aber, die meisten gefährdeten Gebäude vor den Flammen zu retten. Dennoch wurden einige Häuser beschädigt oder sind abgebrannt. Das genaue Ausmaß des Schadens ist noch nicht bekannt.

Dramatische Aufnahmen

Mehrere hundert Menschen, darunter auch Urlauber, wurden in Sicherheit gebracht und in Aufnahmezentren und Hotels versorgt, berichtet Katarina Marčić, Bürgermeisterin der Gemeinde Bol. Die Evakuierungen waren ein Großeinsatz von lokalen Diensten, Polizei, Tourismusverbänden und dem Roten Kreuz.

Laut Slavko Tucaković, Feuerwehrchef der Region, haben einige der in Sicherheit gebrachten Menschen Rauchgasvergiftungen. Zwei Personen mussten mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Split gebracht werden. Über „schwerwiegende Verletzungen“ lägen bisher keine Informationen vor.

Mit Fähren zum Einsatz gebracht

Mittlerweile sind rund 200 Feuerwehrleute mit Dutzenden Fahrzeugen auf der Insel im Einsatz, um den am Donnerstag ausgebrochenen Waldbrand zu bekämpfen. Am Samstagabend wurden erneut Feuerwehrleute aus verschiedenen Gespanschaften Kroatiens mit Fähren auf Brač gebracht.

Das Ausmaß des Brandes ist, wie Videos zeigen, enorm. Mindestens 3500 Hektar Wald in den Buchten von Ložišće, Bobovišće, Milna und Umgebung sind zerstört.