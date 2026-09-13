Unfall in Deutschfeistritz: 58-Jähriger kam Samstagabend mit seinem E-Bike zu Sturz, musste mit Hubschrauber abtransportiert werden.

Folgenschwerer Radunfall in Deutschfeistritz im Bezirk Graz-Umgebung am Samstagabend: Ein 58-Jähriger aus Graz-Umgebung war gegen 19:30 Uhr mit seinem E-Bike in Deutschfeistritz im Arzwaldgraben in Richtung Waldstein unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann plötzlich rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Thujenhecke.

Dabei kam der Biker zu Sturz und verletzte sich schwer. Nach der Erstversorgung vor Ort durch das Rote Kreuz wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Graz geflogen.