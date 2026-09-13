Toter bei Angriff auf Schiff in Straße von Hormuz

In der Straße von Hormuz ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Das Handelsschiff wurde bei der Durchfahrt der Meerenge von einem "unbekannten Geschoss" getroffen, teilte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht auf Sonntag mit. Dabei kam eine Person ums Leben gekommen, wie staatliche Medien unter Berufung auf den Gouverneur des Bezirks Qeshm berichten. Drei weitere Menschen seien verletzt worden.