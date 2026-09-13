Quereinsteiger - Obergrenze für Wiederkehr bei einem Zehntel

Ein Zehntel der neu angestellten Lehrkräfte waren zuletzt Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mit passendem Studium und einschlägiger Berufserfahrung, die erst nebenbei eine pädagogische Ausbildung nachholen. Ähnlich viele werden dieses Schuljahr erwartet, mehr sollten es für Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) nicht werden. "Die aktuelle Aufteilung von ca. zehn Prozent ist eine gute Maximaldurchmischung." Den Berufseinstieg der Quereinsteiger will er verbessern.

© APA/THEMENBILD Beim Berufseinstieg von Quereinsteigern soll nachgebessert werden