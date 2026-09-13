Grazer Aufsteirern zum Jubiläum mit "neuer Herrengasse"

Das Aufsteirern-Festival von 19. bis 20. September in der Grazer Innenstadt bringt zum 25-jährigen Jubiläum eine Reihe von Neuerungen mit: Auffällig dürfte wohl die "Bespielung" der Herrengasse werden, denn durch die im Vorjahr eröffnete Neutorlinie können Straßenbahnen nun dem Festival ausweichen und daher werden diesmal die Schienenflächen in der Herrengasse gleich an beiden Veranstaltungstagen bebaut. Erwartet werden bei gutem Wetter rund 200.000 Besucher.

© APA/ERWIN SCHERIAU Auftakt ist am Samstag um 10.00 Uhr im Landhaushof