Sporrer und Zadic werden im U-Ausschuss befragt

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek startet nach der Sommerpause kommende Woche ins Finale und wird politisch. Mit Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) und deren Vorgängerin Alma Zadic (Grüne) werden am Mittwoch und Donnerstag erstmals Politikerinnen als Auskunftspersonen befragt. Zudem am Wort sind weitere Staatsanwälte aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und der Oberstaatsanwaltschaft Wien.

© APA/HELMUT FOHRINGER Pilnaceks Tod wird weiter untersucht