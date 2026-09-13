Meinungsforscher Hajek rechnet nicht mit vorgezogenen Wahlen

Nach den "Superwahljahren" 2024 und 2025 mit EU- und Nationalratswahl sowie mehreren Landtagswahlen hat das laufende Jahr mit zwei Lokalwahlen lediglich "Schonkost" geboten. Das ändert sich 2027, wenn u.a. die Landtagswahlen in Oberösterreich und Tirol anstehen. Im Bund gewählt wird erst wieder ab 2028. Meinungsforscher Peter Hajek geht aus heutiger Sicht davon aus, dass die Wahltermine vor allem auf Bundesebene halten werden.

© APA/Max Slovencik 2027 bis 2029 stehen zahlreiche Wahlen am Programm