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Mitsotakis auf Insel Kastellórizo: Türkei ortet Provokation
Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sorgt in der Türkei mit einem dreitägigen Besuch auf der griechischen Insel Kastellórizo für Aufsehen und Ärger. Am Sonntag soll der Ministerpräsident an den offiziellen Feierlichkeiten zum 83. Jahrestag der Befreiung von Kastellórizo teilnehmen. Seitens der Türkei wird die Visite aufgrund der unmittelbaren Nähe Kastellórizos zum nur rund zwei Kilometer entfernten türkischen Festland als politisch provokante Geste gesehen.