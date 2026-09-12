Schweden-Wahl: Enges Rennen erwartet

Bei der Parlamentswahl in Schweden wird am Sonntag ein enges Rennen zwischen dem regierenden Mitte-Rechts-Bündnis und der von den Sozialdemokraten angeführten Opposition erwartet. Beide Lager waren in Umfragen zuletzt nahezu gleichauf. Die Wahllokale sind von 08.00 bis 20.00 Uhr (MESZ) offen. Der konservative Regierungschef Ulf Kristersson führt derzeit eine Minderheitsregierung an, die im Parlament auf die Stimmen der rechtspopulistischen Schwedendemokraten angewiesen ist.

© APA/AFP (TV-Debatte vom 10. Sepetember 2026) Schweden: Oppositionschefin Andersson und Premier Kristersson