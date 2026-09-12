Brucknerfest Linz eröffnet mit Rede von Maja Haderlap

Die österreichische Schriftstellerin Maja Haderlap eröffnet mit ihrer Festrede am Sonntag offiziell das Internationale Brucknerfest 2026. Das Klassikfestival mit dem Titel "endlich" dauert bis 30. September. 19 Veranstaltungen im Brucknerhaus und an Schauplätzen der Stadt Linz stehen am Programm. Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ), Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) werden im Großen Saal des Brucknerhauses sprechen.

© APA/THEMENBILD ++ ARCHIVBILD/THEMENBILD ++ Der Schriftzug "Brucknerhaus Linz" am 22. August 2018, in Linz. Oberösterreich begeht 2024 anlässlich des 200. Geburtstag des Komponisten Anton Bruckner das Brucknerjahr. (ARCHIVBILD VOM 22.8.2018)