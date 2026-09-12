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Brucknerfest Linz eröffnet mit Rede von Maja Haderlap
Die österreichische Schriftstellerin Maja Haderlap eröffnet mit ihrer Festrede am Sonntag offiziell das Internationale Brucknerfest 2026. Das Klassikfestival mit dem Titel "endlich" dauert bis 30. September. 19 Veranstaltungen im Brucknerhaus und an Schauplätzen der Stadt Linz stehen am Programm. Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ), Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) werden im Großen Saal des Brucknerhauses sprechen.