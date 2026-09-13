Zwei Wochen nach Tod: Neuer Song von Dolly Parton veröffentlicht

„Bound To Ride“ ist der erste posthum veröffentlichte Song der Country-Legende. Sie sang ihn schon vor vier Jahren im eigenen Studio ein.

Die Nachricht von ihrem Tod machte die ganze Welt betroffen: Country-Legende Dolly Parton ist vor zweieinhalb Wochen im Alter von 80 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben. Jetzt ist posthum ein Song erschienen, den Parton schon 2022 eingesungen hatte. „Bound To Ride“ führt sie laut „Rolling Stone“ zurück zu ihren tiefsten Wurzeln in den Bergen.

Die Nummer ist die erste Single aus dem All-Star-Tribute-Album „Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers“, das am 16. Oktober 2026 erscheinen soll und das Bluegrass-Duo Carter und Ralph Stanley ehrt. Die beiden hatten den Song 1964 mit ihrer Version populär gemacht.

„Ich nenne das die volle Dolly“

Anders als die meisten Titel des Albums, die live im Studio eingespielt wurden, sang Parton „Bound To Ride“ alleine in ihrem eigenen Studio ein. Damals wollte sie während der Corona-Pandemie kein Risiko eingehen. Der Instrumentalteil - unter anderem von Alison Brown (Banjo) und Molly Tuttle (Gitarre) - war zuvor separat aufgenommen worden.

Produzent Garry West schwärmt gegenüber dem Musikmagazin „Rolling Stone“: „Ich nenne das die volle Dolly.“ Die aufgenommene Tonspur habe ihn begeistert und verblüfft. Einige der beteiligten Künstler des Albums sollen am 28. Oktober für ein Tribut-Konzert in Nashville zusammenkommen. Parton wird dabei wohl sehr fehlen.