Schlägerei nach Überholmanöver am Südring: Lenker verlor Schneidezahn

Bilanz eines Streits im Straßenverkehr: Schlägerei, Auffahrunfall und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ein Beteiligter war erheblich alkoholisiert.

Weil er ihm offenbar zu langsam unterwegs war, überholte ein 44-jähriger Pkw-Lenker in einem Kreuzungsbereich am Südring einen 57-Jährigen. Der soll daraufhin mit Lichthupen und dichtem Auffahren seinen Unmut über dieses Manöver zum Ausdruck gebracht haben. Beide Männer hielten in der Folge ihre Fahrzeuge an und gingen aufeinander los. Der 57-Jährige soll dem 44-Jährigen mit einem Faustschlag einen Schneidezahn ausgeschlagen haben.

Weil die beiden Pkw auffällig abgestellt wurden, stellte auch eine nachkommende 45-Jährige ihren Pkw hinter den beiden ab. Ein 19-Jähriger hat das zu spät gesehen und fuhr auf ihren Pkw auf. Die Lenkerin und ihr Beifahrer sowie der junge Pkw-Lenker wurden dabei leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallkommando kam es zu weiteren Handgreiflichkeiten der beiden Männer. Der 57-Jährige ging sogar mit Tritten gegen die Beamten vor. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Bei dem Mann wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.