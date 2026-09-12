Der 65-Jährige prallte gegen die Mittelleitschiene und kam schwer verletzt am Ufer der Mürz zu liegen.

Gegen 11.30 Uhr war der 65-Jährige am Samstag mit seinem Motorrad auf der B23 in Richtung Neuberg an der Mürz unterwegs. Im Ortsteil Mürzsteg geriet er in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen eine Leitschiene. Anschließend stürzte er einen Abhang hinunter und kam im nahe gelegenen Flussbett der Mürz zu liegen. Passanten wurden auf den Verunfallten aufmerksam, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.