Zahl der Toten nach Brand auf Fähre weiter gestiegen

Nach dem Brand auf einer Fähre in einer beliebten Touristenregion der Philippinen ist die Zahl der Todesopfer auf 76 gestiegen. Die Küstenwache teilte am Samstag mit, sie habe 41 weitere Leichen im Inneren der ausgebrannten Fähre gefunden. Die Überreste würden zu einem Hafen im Urlaubsort Coron in der Provinz Palawan transportiert, teilte eine Sprecherin der Küstenwache mit. Das Feuer war am Mittwochabend nahe der im Westen des Landes gelegenen Provinz Palawan ausgebrochen.

Der Brand hatte die Fähre laut Küstenwache "innerhalb von Sekunden" zerstört. Die Passagier- und Besetzungsliste des Schiffes wies insgesamt 134 Namen auf. Auf einem von der Küstenwache im Onlinedienst Facebook veröffentlichten Video war das in Flammen stehende Schiff zu sehen. Später aufgenommene Fotos zeigen das vollständig ausgebrannte Schiff vor der Küste.

Nach Angaben des Ortungsdienstes Marinetraffic war die Fähre von der Hauptstadt Manila aus in See gestochen und auf dem Weg in das rund 430 Kilometer entfernte Coron. Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sie sich laut Küstenwache rund zwei Kilometer von der Küste entfernt. Für die Philippinen mit ihren mehr als 7.000 Inseln sind Schiffe eines der Hauptverkehrsmittel. Wegen mangelhafter Sicherheitsstandards und unzureichender Wartung gibt es häufig Unglücke auf See.