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Schwer verletzt: Motorradfahrer auf der Nockalmstraße kollidiert

Biker musste mit Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Der Mann prallte gegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Die ARA-Flugrettung war am Samstag im Einsatz
© ARA
Die ARA-Flugrettung war am Samstag im Einsatz
ReichenauFlugrettung

Aus noch unbekannter Ursache sind am Samstagnachmittag zwei Motorradfahrer auf der Nockalmstraße nahe der Mautstation miteinander kollidiert. Einer der beiden wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Bei dem Mann soll es sich um einen Biker aus der Steiermark handeln. Der zweite Beteiligte wurde ebenfalls verletzt. Weitere Informationen folgen.