Biker musste mit Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Der Mann prallte gegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Aus noch unbekannter Ursache sind am Samstagnachmittag zwei Motorradfahrer auf der Nockalmstraße nahe der Mautstation miteinander kollidiert. Einer der beiden wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Bei dem Mann soll es sich um einen Biker aus der Steiermark handeln. Der zweite Beteiligte wurde ebenfalls verletzt. Weitere Informationen folgen.