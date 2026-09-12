Jemens Regierungstruppen griffen Houthi-Kämpfer in Mokka an

Die von Saudi-Arabien unterstützen Regierungstruppen im Jemen haben Kämpfer der pro-iranischen Houthi-Miliz in der strategisch wichtigen Stadt Mokka am Roten Meer angegriffen. Dabei seien Fahrzeuge und Waffen zerstört und Houthi-Kämpfer nahe Mokka getötet worden, meldete die staatliche, jemenitische Nachrichtenagentur SABA am Samstag. Sie berief sich auf einen Armeesprecher. Man habe auch Fahrzeuge und Houthi-Mitglieder auf der Straße nach Dhubab weiter südlich angegriffen.

Die Houthis hatten am Donnerstag die Hafenstadt Mokka eingenommen. Am Freitag erklärte ein Regierungsbeamter, die Houthis kontrollierten nach einer einwöchigen Offensive die gesamte jemenitische Küste am Roten Meer. Die Miliz eroberte laut der jemenitischen Regierung zudem alle Inseln in der Meerenge Bab al-Mandab und brachte die strategisch wichtige Wasserstraße unter ihre Kontrolle.

Die Houthi-Miliz bat US-Präsident Donald Trump zufolge indes die USA, sich aus ihren Kämpfen gegen die Regierungstruppen im Jemen herauszuhalten. "Die Houthis haben uns angerufen und sie wollen nicht gegen uns kämpfen", sagte Trump bei einem Besuch in Irland am Samstag vor Reportern. "Sie wollen nicht, dass wir sie verfolgen". In der Region werde "alles gut und schön laufen", fügte er hinzu.

Die Houthis griffen in dieser Woche auch saudi-arabische Ölanlagen mit Drohnen und Raketen an. Saudi-Arabien unterstützt Jemens Regierung bei ihrem Kampf gegen die Houthis. Der Golfstaat reagierte seinerseits mit zahlreichen Luftangriffen, wobei nach Angaben der Houthis der Flughafen der Hafenstadt Mocha getroffen wurde. Die Houthis hatten zuvor auch Mocha unter ihre Kontrolle gebracht.

Trump erklärte auch, er habe mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gesprochen, den er als "Freund" bezeichnete. Das US-Nachrichtenportal "Axios" hatte zuvor berichtet, bin Salman habe Trump am Donnerstag angesichts des schnellen Vormarschs der Houthis in Mokka zweimal angerufen und um militärische Unterstützung gebeten. Die USA hätten die Bitte jedoch abgelehnt. Die US-Regierung werde Saudi-Arabien weiterhin nachrichtendienstliche Informationen liefern, zitierte das Medienportal einen Regierungsvertreter. Ein direktes militärisches Eingreifen werde zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht in Betracht gezogen.