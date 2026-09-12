Ermittler vermuten Sabotage als Grund für Zugsunglück

Nach dem Entgleisen eines Regionalzugs in Nordwestfrankreich am Freitag mit 44 Verletzten gehen die Ermittler von möglicher Sabotage aus. Auf der Strecke sei ein Schienenteil gefunden worden, erklärte der Staatsanwalt der Stadt Rouen, Sébastien Gallois, am Samstag. Die Gründe dafür müssten im Rahmen einer Untersuchung geklärt werden. Die "Haupthypothese" für die Ursache des Entgleisens sei ein Schienenteil, das auf einer Schiene des Gleises gefunden worden sei.

Warum sich das Schienenteil dort befunden habe, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, erklärte Gallois. Der Lokführer wurde auf Drogen- und Alkoholkonsum überprüft, die Tests fielen negativ aus.

Der TER-Regionalzug mit 186 Passagieren war am Freitagabend in der Normandie zwischen den Städten Rouen und Caen unterwegs gewesen, als er nahe Cléon entgleiste. Einsatzkräfte rückten mit Dutzenden Fahrzeugen an. Die Feuerwehr war mit 130 Einsatzkräften vor Ort.

Der Zugverkehr in der Region lief am Samstag laut SNCF Réseau wieder an, nachdem es in der Region laut Bahn zu größeren Störungen gekommen war. Auf der Strecke zwischen Rouen und Caen wurde in beiden Richtungen ein Busersatzverkehr eingerichtet.