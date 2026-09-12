Marc Marquez im Sprint von Misano der Schnellste

Marc Marquez ist dem Führenden der MotoGP-WM, Jorge Martin, weiter nähergekommen. Der Ducati-Pilot gewann den Sprint in Misano und hat nur noch 14 Punkte Rückstand.

Motorrad-Superstar Marc Marquez hat den MotoGP-Sprint in Misano gewonnen. Der spanische Ducati-Pilot triumphierte am Samstag im kurzen Rennen von San Marino vor dem Italiener Marco Bezzecchi und Jorge Martin (beide Aprilia) aus Spanien. In der WM-Wertung verkürzte Marquez damit seinen Rückstand auf Leader Martin auf 14 Punkte, Bezzecchi liegt 22 Zähler zurück. Als bester KTM-Pilot kam der Spanier Pedro Acosta als Sechster ins Ziel.

„Ich bin glücklich über diesen Sieg, aber wichtig wird es morgen“, sagte Marquez. Der siebenfache MotoGP-Weltmeister hatte Pole-Setter Bezzecchi am Start die Spitzenposition abgeluchst und die Führung danach erfolgreich verteidigt.