Nach fünf Runden trennte sich Lebring von Trainer Innerhofer-Ambros

Das 0:1 gegen Pachern war den Verantwortlichen von Landesligist Lebring zu viel. Trainer Mario Innerhofer-Ambros musste gehen.

Erst im Sommer wurde Mario Innerhofer-Ambros als neuer Trainer des SV Lebring präsentiert, nun haben sich die Wege der Südsteirer und des Trainers bereits wieder getrennt. Nach der 0:1-Auswärtsniederlage – ausgerechnet bei Innerhofer-Ambros‘ Ex-Klub Pachern – reagierte der Landesliga-Klub und stellte den Coach frei. Nach nur fünf Runden war das Kapitel damit bereits wieder beendet.

„Mir wurde nach dem Spiel gesagt, dass wir uns am Samstag am Vormittag zu einem Gespräch treffen. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass der Verein einen anderen Weg gehen möchte“, erklärte Innerhofer-Ambros. „Natürlich war ich überrascht und hätte gerne weitergemacht“, sagt der nunmehrige Ex-Coach. „Ich glaube, wir hätten den Umschwung mit Fortdauer der Saison geschafft.“

Ein Sieg, ein Remis. Das genügt den Ansprüchen der Lebringer nicht. „Ich habe gewusst, worauf ich mich in Lebring einlasse und dass der Anspruch dort hoch ist. Dass es so schnell vorbei ist, schmerzt aber schon.“ Böses Blut gibt es allerdings keines. „Ich akzeptiere die Entscheidung und wünsche dem Klub alles Gute. Ich habe mich in Lebring sehr wohl gefühlt.“

Auch Innerhofer-Ambros war bewusst, dass seine Spieler bisher nicht ihr maximales Leistungspotenzial abgerufen haben. „Vielleicht hätte man sie auch etwas mehr in die Verantwortung nehmen müssen...“ Wie es jetzt mit ihm weitergeht? „Es ist noch so frisch. Ich bin voller Energie, wäre am Montag ja zum Training gegangen. Ich brenne für den Fußball, das weiß auch meine Familie, die mich da voll unterstützt.“