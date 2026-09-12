Kickl verpasst der FPÖ ein neues Gründungsdatum.

Jede Partei braucht ihre Heldengestalten aus der Vergangenheit. Auf dass sich die Gegenwart auf sie berufen kann, wenn es um die Zukunft geht. Von den drei Traditionsparteien stand diesbezüglich die FPÖ mit weitgehend leeren Händen da, zu mächtig hingen die NS-Schatten über den Epigonen des Dritten Lagers. Herbert Kickl weiß, dass sich mit einer verklärten Vergangenheit leichter in die Zukunft blicken lässt.

Um das zu ändern, versammelte sich die FPÖ am Samstag in Innsbruck, um dem Innsbrucker Parteitag vor 40 Jahren zu huldigen – und Jörg Haider endgültig in den blauen Himmel zu heben. Bei einer Kampfabstimmung am 13. September 1986 eroberte der Kärntner nicht nur die Parteispitze. Haider begründete eine völlig neue Art von Politik, den Rechtspopulismus, den Armin Thurnher einst als „Feschismus“ ironisierte. Österreich war die kleine Bühne, auf der die große Welt ihre Probe hielt.

Mit Haider begann der Aufstieg der FPÖ zur stärksten Kraft. Der Weg glich allerdings einer Achterbahnfahrt – ein Mix aus Triumphen und Grenzüberschreitungen, Skandale wie die Pleite der Hypo Alpe Adria inklusive. Nun erklärte Kickl, der 13. September 1986 sei der eigentliche Geburtstag der FPÖ. Das ist richtig und falsch zugleich – wie so vieles bei der FPÖ.