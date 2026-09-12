Die 27-jährige Lifestyle- und Beauty-Influencerin legt „schweren Herzens“ eine Auszeit ein. Ob und wann sie zurückkommt, ist ungewiss.

Die deutsche Influencerin und Schauspielerin Julia Beautx legt überraschend eine Auszeit ein. Die 27-Jährige begann im Alter von 14 Jahren, YouTube-Videos hochzuladen und avancierte neben BibisBeautyPalace und Dagi Bee zu einem der bekanntesten Social-Media-Gesichter im Lifestyle- und Beautybereich. Nun teilte sie ihren mehr als vier Millionen Abonnenten auf Instagram mit, sich „aus allem erstmal rausziehen“ zu wollen.

Im Podcast „Die Nervigen“, den Julia Beautx gemeinsam mit dem Content Creator Joey‘s Jungle (31) produziert, erklärte sie: „Ich merke einfach, dass ich mich im Moment an einem Punkt befinde, wo ich mich um mich selber kümmern muss.“ Auf der Website des Podcasts heißt es, es gebe „aufgrund von Julias gesundheitlicher Situation“ aktuell keine neuen Folgen. Auf Instagram schreibt die 27-Jährige, die vor allem Jüngeren ein Begriff ist und bürgerlich Julia Willecke heißt, sie müsse neben dem Podcast auch all ihre „anderen Projekte schweren Herzens auf unbestimmte Zeit in den Schönheitsschlaf legen“.

Julia Beautx: „Dieser Job war immer mein Traum“

Details zu ihrem gesundheitlichen Zustand sind nicht bekannt. Willecke will sich aber nicht sofort ganz zurückziehen, eine für Oktober angekündigte Tour der „Nervigen“ durch Deutschland soll wie geplant stattfinden. Ende des Jahres soll die Serie „Downgrade“ mit Willecke an der Seite von Moritz Bleibtreu oder Ulrich Tukur erscheinen, die im ZDF zu sehen sein wird.

Willecke blickt im Posting außerdem auf ihre bisherige Karriere zurück, die mittlerweile fast ihr halbes Leben dauert: „Dieser Job hat im Alter von 14 als mein größtes Hobby angefangen und war immer mein Traum“, dankt sie ihren Fans. „Ich weiß nicht wann und in welcher Form ich zurückkomme, aber ihr seid die Ersten, die es erfahren, wenn es so weit ist“, schließt die Influencerin ein Comeback nicht aus.

Willecke ist Romy-Preisträgerin

Auf ihrem YouTube-Kanal „Julia Beautx“ erreicht Willecke 2,66 Millionen Follower. Dreimal wurde sie bereits als „Lieblings-Social-Media-Star“ bei den Nickelodeon Kids‘ Choice Awards ausgezeichnet. 2023 erhielt sie in Wien eine Romy in der Kategorie „Entdeckung weiblich“. In den vergangenen Jahren wirkte sie auch in einigen TV-Serien mit und veröffentlichte Songs.